The Walking Dead, Jon Bernthal potrebbe tornare nell'universo AMC?

John Bernthal potrebbe tornare nell'universo di The Walking Dead? Secondo un rumor che sta circolando sul web sarebbe così, e potrebbe essere in buona compagnia.

Con la conclusione di The Walking Dead, e l'espansione dell'universo televisivo dedicato ale storie e ai personaggi da esso derivati, non sarebbe poi così improbabile che qualche volto noto potesse far ritorno in uno dei prodotti AMC.

È per questo che, seppur con le dovute pinze, ci è sembrato giusto riportare l'ultimo rumor a tema circolante in questi giorni, che vorrebbe Jon Bernthal a.k.a. Shane Walsh di nuovo sul piccolo schermo. Come? Grazie alla nuova serie antologica Tales of The Walking Dead.

Secondo WGTC, infatti, sia il miglior amico-nemico di Rick Grimes, che la moglie di Rick, interpretata da Sarah Wayne Callies, dovrebbero tornare per un episodio dello show (probabilmente lo stesso per entrambi), che ogni settimana dovrebbe focalizzarsi su personaggi, luoghi e periodi temporali diversi.

Per ora sappiamo solo che c'è la possibilità che tornino Ryan Hurst (Beta) e Michael Cudlitz (Abraham Ford), come sembrerebbe essere stato anticipato dagli stessi attori, ma nulla ancora è stato davvero rivelato in merito.

E voi, che ne pensate? Credete che Tales of The Walking Dead sia l'occasione giusta per rivedere questi personaggi? Fateci sapere nei commenti.