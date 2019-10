The Walking Dead: Josh McDermitt parla del suo rapporto con Rosita

Continuano le interviste a Josh McDermitt, dopo aver spiegato l'obiettivo del personaggio di The Walking Dead, questa volta ci parla del complicato rapporto tra Eugene e Rosita e come si svilupperà nei prossimi episodi.

Come avete potuto vedere nella stagione precedente, si è creato un particolare rapporto tra alcuni dei sopravvissuti: stiamo parlando del legame che si è formato tra Rosita, Eugene, Siddiq e Gabriel. Ecco cosa ne pensa Josh McDermitt del gruppo di colleghi: "Mi piace lavorare con Seth, ho già lavorato un po' con lui a Sanctuary e finalmente siamo di nuovo insieme. È divertente lavorare anche con Avi Nash, ovviamente ho iniziato con Christian Serratos e abbiamo un buon rapporto, ridiamo e scherziamo tutti insieme, anche quando siamo sul set ci divertiamo a prendere in giro Avi, è un bersaglio facile".

Continua poi a scherzare sul collega: "È un po' come un fratello minore, che dice ragazzi basta prendermi in giro, ma noi gli rispondiamo scusa ma dobbiamo! Sicuramente rende più facile girare tutto il giorno nel sole della Georgia".

Inoltre conferma che ognuno di loro contribuirà a badare a Coco, figlia di Rosita recentemente aggiunta nel cast della serie. Ora non rimane che vedere le prossime puntate per scoprire come si evolverà la complicata relazione. Nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della prima puntata di The Walking Dead 15.