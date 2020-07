The Walking Dead, Kang spiega come l'incontro con il Commonwealth influenzaerà la serie

Il mondo di The Walking Dead si espande ulteriormente, infatti una squadra composta da Eugene (Josh McDermitt), King Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) e Princess (Paola Lázaro) entra in contatto con una nuova comunità nel finale della decima stagione a lungo ritardata.

In "A Certain Doom", il gruppo corre contro il tempo per raggiungere il luogo dell'incontro di un cantiere ferroviario a Charleston, nella Virginia dell'ovest dove per la prima volta vedrà i rappresentanti di una tentacolare civiltà nota come il Commonwealth, che ha avuto un ruolo centrale alla fine dei di Robert Kirkman.

A rigurado Angela Kang, intervenuta durante il panel virtuale Comic-Con @ Home di The Walking Dead ha detto: "È così strano, perché sembrano trascorsi milioni di anni da quando abbiamo lavorato al [finale della Stagione 10.ù]. Penso che Greg [Nicotero] abbia fatto un ottimo lavoro nel dirigere l'episodio e che, gli sceneggiatori abbiano fatto un ottimo lavoro nel scriverlo, gli attori. È stato davvero divertente vederlo prendere vita".

"Il gruppo del Commonwealth arriva in un momento veramente significativo nel loro viaggio", ha aggiunto Kang. "Tutti sono in gioco. Vedremo il ritorno di Maggie, Negan avrà un ruolo chiave da svolgere. Sono entusiasta che tutto il gruppo lavori in maniera compatta insieme per affrontare tutto ciò che ha davanti."

Intanto + stato svelato che The Walking Dead 10 avrà sei episodi extra. Cosa vi aspettate dal finale di stagione? Fatecelo sapere nei commenti.