The Walking Dead: Khary Payton parla del suo personaggio

Come avete potuto vedere dal trailer di The Walking Dead 10, la prossima stagione dello show in onda sul canale AMC sarà piena di minacce per i protagonisti della serie. Anche Ezekiel dovrà affrontare numerose sfide nella sua lotta contro i Whisperers.

Non è un buon momento per il personaggio interpretato da Khary Payton: dopo la morte del figlio adottivo Henry, si è dovuto separare dalla moglie Carol ed ha dovuto portare la sua gente a Hilltop a seguito della caduta di Kingdom. "Ovviamente vuole vendicarsi. È sempre stata una persona che agisce dopo aver pensato un po'". L'attore spiega così la psiche del suo personaggio durante un evento promozionale per la decima stagione: "Quando ha incontrato Rick e il suo gruppo non ha accettato di combattere da subito Negan. Quando Carol ha detto che era il momento di combattere lui ha risposto si ma non ora. Pensa sempre di entrare in azione, ma solo dopo averci pensato bene. Inoltre si sente in colpa per quello che è successo, per questo non ha nessuna fretta di intervenire subito. È diverso da Carol che dice datemi qualcosa di infiammabile da lanciare a qualcuno".

Il colpo inferto da Alpha ai protagonisti è stato molto duro, tanto che secondo i protagonisti di The Walking Dead i Whisperers sono peggio di Negan. Non ci resta che aspettare le puntate inedite per scoprire chi sarà il vincitore dello scontro tra i due gruppi di sopravvissuti.