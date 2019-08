The Walking Dead: Khary Payton vuole un nuovo animale da compagnia per Re Ezekiel

Secondo Khary Payton il suo Ezekiel è pronto a voltare pagina nella nuova stagione di The Walking Dead, e durante una sua comparsa al FAN EXPO di Vancouver ha suggerito quale sarebbe l'animale da compagnia ideale per il personaggio.

"Spero chi mi diano un nuovo animale da compagnia. Io continuo a chiedere un elefante. Credo che un elefante si un buon animale da apocalisse" ha detto Payton durante l'evento. "Hanno una pellle spesse che non puoi perforare facilmente, puoi camminare anche in acqua, sul dorso sarei molto alto. Ci ho pensato bene. Quindi sappiate che se vedrete un elefante è stata una mia idea. Però non iniziate a dire su internet che è stupida, perché è stata una mia idea."

Ezekiel ha perso la sua amata tigre nell'ottavo episodio della nona stagione intitolato "Some Guy" in seguito all'agguato che gli è quasi costato la vita di tutti suoi combattenti: l'attore ha indicato questo come il suo momoento preferito dell'intero arco narrativo del personaggio.

La decima stagione di The Walking Dead debutterà su FOX il prossimo 7 settembre, un giorno dopo le release americana su AMC. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer di The Walking Dead 10 e alle dichiarazioni di Ross Marquand sulla morte ideale di Aaron.