The Walking Dead: La morte di Sophia ha colto Madison Lintz di sorpresa

Mentre qualcuno si lamenta della violenza in The Walking Dead, lo show prodotto da AMC è ormai giunto alla sua undicesima stagione. Madison Lintz ha voluto parlare della morte del suo personaggio, avvenuta molto prima della sua controparte nei fumetti.

L'attrice ha partecipato ad una puntata del podcast "Talk Dead to Me", rivelando qualche retroscena della storia di Sophia, figlia di Carol e di suo marito Ed, morta dopo essere scappata da un'orda di zombie, prima di essere ritrovata da Rick e il gruppo di sopravvissuti all'interno della fattoria di Hershel. Ecco il suo commento riguardo la storia del suo personaggio: "In realtà credevo che sarei rimasta per più di due stagioni. Pensavo che non sarei morta perché ero ancora viva nei fumetti. Quindi ero molto tranquilla, finché la produttrice esecutiva Gale Anne Hurd non ha chiamato mia madre un mese prima di girare la scena e ci ha detto tutto, ero molto triste perché era fantastico lavorare nella serie".

L'intervista a Madison Lintz continua: "Hurd ci ha spiegato l'impatto che avrebbe avuto questa morte, quindi nonostante la mia tristezza ero molto entusiasta di poter girare una scena del genere. Capisco perché hanno preso questa decisione. Considerando le altre morti dello show, credo che quella di Sophia sia stata molto d'impatto".

Aspettiamo di sapere come si concluderà la decima stagione, sono in molti infatti a pensare che nel finale di The Walking Dead 10 moriranno molti personaggi