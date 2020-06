The Walking Dead: La serie è tra i programmi più visti in TV

Mentre rimaniamo in attesa di vedere l'atteso finale di The Walking Dead 10, vi segnaliamo gli incoraggianti dati sugli ascolti registrati dalla nuova stagione dello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman.

Secondo quanto è emerso da un report condiviso da The Hollywood Reporter, tra le opere di maggiore successo degli ultimi mesi troviamo "The Last Dance", in America andata in onda nel canale ESPN, e The Walking Dead, che rimane uno dei programmi TV più visti: "Si, gli spettatori della serie punta di AMC sono diminuiti molto, ma lo stesso si potrebbe dire per gli altri show dei maggiori network televisivi, alla fine The Walking Dead raggiunge numeri migliori rispetto alla concorrenza, con una media di 5,4 milioni di telespettatori e un punteggio di 1.9 nella fascia di età dai 18 ai 49 anni. Raggiunge così la posizione 11 nei dati di Nielsen".

Siamo sicuri che i dirigenti di AMC saranno soddisfatti di questo risultato, che non tiene conto dei numerosi appassionati che usano servizi streaming per vedere le puntate dello show e dei diversi fan presenti nelle altre nazioni. Mentre aspettiamo ulteriori notizie sulla prossima stagione, vi lasciamo con questa notizia riguardo l'identità di un nuovo personaggio di The Walking Dead.