The Walking Dead: La serie potrebbe superare la storia del fumetto di Robert Kirkman

Dopo aver discusso di alcuni retroscena nella produzione di The Walking Dead, l'autore del fumetto Robert Kirkman ha parlato del futuro dello show e del rapporto con la storia raccontata nei volumi della serie.

Lo scrittore statunitense ha partecipato ad un Q&A con "Hey Fandom!", discutendo, tra le altre cose, del finale ideato per il fumetto di The Walking Dead e come potrebbe influenzare la serie prodotta da AMC. Se non avete mai letto il numero finale dell'opera, vi sconsigliamo di leggere le sue dichiarazioni, in cui sono contenute delle informazioni spoiler.

Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti: "Nel numero finale ci sono molti spunti per continuare la storia. L'incontro sui binari del treno, le colonie occidentali che si uniscono a quelle orientali. Ho alcune idee su questa parte di storia. Se la serie televisiva arriverà mai a questo punto, e se si deciderà di andare avanti, mi piacerebbe raccontare qualcosa in più sulle vicende di Eugene da anziano, su Michonne nel suo ruolo di giudice e tutte le altre cose che sono presenti nel fumetto e che possono essere sviluppate. Sarebbe molto interessante".

Siamo sicuri che i numerosi appassionati delle avventure di Daryl, Carol e gli altri sarebbero molto interessati a scoprire come continuerà la storia dei loro personaggi preferiti. Infine vi segnaliamo che nei prossimi giorni sarà svelata la data di uscita del finale di The Walking Dead 10.