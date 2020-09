The Walking Dead, Lauren Cohan sta girando i nuovi episodi: 'Sarà un finale agrodolce'

In attesa del finale della stagione 10 di The Walking Dead, previsto per il prossimo 4 ottobre, Lauren Cohan ha confermato che sarà presente anche nei sei episodi aggiuntivi, attualmente in fase di produzione. La serie zombie, come tante altre, aveva dovuto nei mesi scorsi arrendersi alla pandemia e sospendere le riprese, stravolgendo i programmi.

L'attrice, che torna in The Walking Dead nel ruolo di Maggie, è stata recentemente ospite del Live with Kelly and Ryan, dove ha raccontato: "Adesso sono in Georgia, mi sto preparando per le riprese, che ora faranno parte della coda della decima stagione. Stiamo realizzando questo blocco di episodi, e poi l'anno prossimo torneremo e ne faremo altri 24."

Lauren Cohan ha poi definito "agrodolce" l'idea che lo show terminerà nel 2022, con l'undicesima stagione. "Abbiamo roba da girare ancora per due anni, quindi sarà ancora in tv per un periodo significativo, ma provo sensazioni contrastanti" ha spiegato. "Mi sono commossa quando abbiamo annunciato per la prima volta che sarebbe finita, per i nostri fan, che ci hanno seguito per tutto questo tempo, e per quella che è diventata una seconda famiglia... Ma siamo fortunati per aver passato insieme tutto questo tempo, ed è esaltante dire: Ok, giriamo la chiave per la stagione finale e partiamo insieme."

Oltretutto, gli spin-off e i vari progetti collaterali, conclude Lauren Cohan, dimostrano che il pubblico non è ancora sazio di The Walking Dead, e anche questo è un successo. Al momento, però, non è previsto uno spin-off su Maggie.