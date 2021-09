The Walking Dead, Lauren Cohan tra le onde su un set fotografico: 'Esperienza epica!'

Continua l'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, e i fan si interrogano su cosa significa il sogno di Aaron nell'ultimo episodio andato in onda. Lauren Cohan, intanto, per una volta si è allontanata da zombie e pericoli vari per immergersi in una location certamente più suggestiva.

L'attrice che interpreta Maggie è infatti protagonista di un servizio fotografico realizzato a Malibu per il nuovo numero della rivista Women's Health. Sul suo profilo Instagram, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, ha pubblicato un video di backstage.

Nel post, Lauren Cohan è in riva al mare e cammina sul bagnasciuga, per poi voltarsi a guardare in camera e perdere l'equilibrio a causa di un'ondata improvvisa. Nella didascalia, ringrazia il fotografo Ben Watts per gli "epici scatti" e per la giornata, "incredibilmente divertente".

Tornando a The Walking Dead, il quinto episodio della stagione 11, intitolato Out of the Ashes, è stato caratterizzato anche da una scena con Maggie e Negan che è stata molto discussa sul web. Nella stagione finale dell'apocalisse zombie, dopo che i due si sono reincontrati sono in molti ad aspettarsi una resa dei conti, anche se per il momento i personaggi interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan sembrano intenzionati a collaborare in nome del bene comune.