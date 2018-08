The Walking Dead 9: Lauren Cohan potrebbe aver rivelato il destino di Maggie

Come già annunciato nei mesi scorsi, la nona stagione di The Walking Dead dirà addio a Rick Grimes e Maggie Greene, rispettivamente interpretati da Andrew Lincoln e Lauren Cohan. Proprio quest'ultima, in occasione di una recente intervista, potrebbe aver inavvertitamente rivelato uno spoiler sul destino del suo personaggio.

Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Associated Press: "Otto anni a bordo di The Walking Dead sono stati un lungo lasso di tempo. Ho deciso di cambiare perché mi sentivo troppo comoda nello stesso ruolo. Adesso la situazione è abbastanza divertente perché agli inizi della mia carriera pensavo che avrei fatto soltanto commedie e non avevo minimamente preso in considerazione le serie drammatiche. In ogni caso l'esperienza all'interno dello show è stata per me un dono e penso ci sia la possibilità di tornare ad esplorare il personaggio di Maggie. Vedremo se ciò sarà realizzato."

I commenti dell'attrice farebbero dunque decadere le ipotesi dei fan dello show, secondo cui Maggie sarebbe andata incontro a morte certa per mano degli zombie. Lauren ha di recente rinegoziato il suo contratto con l'emittente televisiva per apparire nel nuovo arco narrativo, definendola una "pratica commerciale standard".

L'interprete di Maggie è stata scritturata per un ruolo da protagonista in Whiskey Cavalier, serie targata ABC che debutterà il prossimo anno e la vedrà in compagnia di Scott Foley.

Vi ricordiamo che la nona stagione di The Walking Dead arriverà il 9 ottobre su AMC e sarà ambientata un anno e mezzo dopo gli eventi della precedente. Staremo a vedere se la nuova showrunner Angela Kang riuscirà a ridare linfa vitale ad uno show che ha da tempo perso il suo appeal con il pubblico.