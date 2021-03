The Walking Dead, Lauren Cohan racconta la 'cena di addio' del cast a Glenn e Abraham

Nel primo degli episodi bonus della stagione 10 di The Walking Dead abbiamo scoperto cosa è successo a Maggie, e nei giorni scorsi Lauren Cohan, che interpreta il personaggio, è stata ospite dello show di Conan O'Brien. Tra le cose che ha raccontato, l'attrice ha parlato della cosiddetta "cena della morte" in onore di chi abbandona lo show.

Nella settima stagione di The Walking Dead, il marito di Maggie, Glenn (interpretato da Steven Yeun) viene ucciso insieme a Abraham (Michael Cudlitz). Per salutare l'uscita di scena, anche per l'oro è stata organizzata una festa di commiato.

"Facciamo queste cene della morte per tutti, è una cosa più o meno civile, e tutti fanno dei bei discorsi" ha ricordato Lauren Cohan. "Sapevamo che per Steven e per Michael Cudlitz, che se n'è andato nello stesso episodio, volevamo fare qualcosa di speciale". La serata è stata però molto più scatenata che in altre occasioni, con le attrici di The Walking Dead che si sono esibite anche in una versione karaoke di I want it that way dei Backstreet Boys, con tanto di baffoni a manubrio come Abraham. "Credo sia stata un'idea di Danai Gurira, tutte le ragazze hanno pensato: Qual è il modo migliore per salutare questi due ragazzi?"

Conan O'Brien, che è un buon amico di Steven Yeun, ha poi tirato fuori una foto di quella sera, che si può vedere anche in calce alla notizia. Il resto del racconto si può ascoltare nella clip, nella quale si scopre che esiste anche un video, che chissà se verrà mai pubblicato da qualche coraggiosa.

Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 10x17 di The Walking Dead.