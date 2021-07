The Walking Dead, Lauren Cohan sulla stagione 11: 'Non mi ero mai divertita tanto sul set'

Entrata a far parte del cast di The Walking Dead nella seconda stagione, Lauren Cohan ha interpretato Maggie fino alla stagione 9, per poi ricomparire alla fine della successiva e tornare tra i personaggi regolari per il gran finale, la stagione 11, in onda da agosto. In tutto questo tempo, l'attrice ha sicuramente accumulato una serie di ricordi.

Eppure, la stagione per lei più divertente da girare è stata proprio quest'ultima. Alla premiere mancano ormai poche settimane, abbiamo anche visto un nuovo trailer di The Walking Dead 11, e al recente Comic-Con di San Diego Lauren Cohan ha raccontato le sue impressioni sulla nuova stagione, che concluderà la longeva serie.

L'intera stagione, ha anticipato l'attrice, riguarderà la resa dei conti tra Maggie e Negan. "Questo è quello che sveleremo quest'anno. Quindi, se c'è una sensazione che potrebbe essere provata, probabilmente passeremo un po' di tempo su quella sensazione, e poi passeremo a un'altra. È pazzesco. Onestamente è pazzesco."

Il lavoro sul set, ha poi aggiunto Lauren Cohan, "è stato il più divertente di sempre per me in questo show, in termini di navigazione attraverso questo oceano di cose che vuoi fare e cose che puoi fare."

Secondo il produttore esecutivo Scott Gimple, comunque, The Walking Dead 11 non si può certo ridurre solo a "Maggie contro Negan". Nel futuro del franchise, dopo The Walking Dead c'è anche lo spin-off di Daryl e Carol che sarà completamente diverso dalla serie originale.