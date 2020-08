The Walking Dead, Lauren Cohan svela che ci sarà un gradito ritorno nel finale di stagione

Di recente è stato confermato il ritorno di Maggie in The Walking Dead ma, potrebbe non essere la sola. Infatti Lauren Cohan ha rivelato che con lei potrebbe apparire anche un altro personaggio che non vediamo da molto tempo.

Stiamo parlando di Hershel Rhee, il figlio che Maggie ha avuto con Glenn apparso per la prima volta all'inizio della nona stagione . L'ultima volta che abbiamo avuto modo di vederlo aveva all'incirca un anno ma, visti i vari salti temporali di The Walking Dead ora sarà cresciuto moltissimo.

In 'Stradivarius', ambientato dopo un salto di sei anni, Siddiq ha rivelato che Maggie e Hershel avevano già lasciato la colonia di Hilltop. Ci ha inoltre detto anche che Maggie era via con Georgie (Jayne Atkinson) "da qualche parte lontano ... per aiutarlo con una nuova comunità".

Lauren Cohan ha raccontato durante un panel al Comic-Con@Home di essere veramente entusiasta di rivedere il suo piccolo figlio: "Non vedo l'ora di rivedere il piccolo Hershel".

La star di lunga data di The Walking Dead ha abbandonato la serie nell'episodio 'What Comes After' della nona stagione e farà il suo ritorno con Maggie nel finale della stagione 10, 'A Certain Doom', dove inconterà Judith e il suo fratellino RJ. E proprio parlando del personaggio della piccola figlia di Rick Grimes dice: "Mi sento davvero eccitata perché Cailey è così brava e lo sarà anche l'interprete di Hershel, e vederli insieme, si tradurrà in un qualcosa di veramente straordinario". Poi ha aggiunto: "Le stoyline che i produttori creano per questi ragazzini le adoro. Loro sono varamente grandi".