The Walking Dead, Lauren Cohan svela qual è la scena più emozionante che abbia mai girato

Lauren Cohan ha raccontato durante un'intervista quale scena è stata la più difficile per lei da girare in The Walking Dead e ha nominato una delle scene più emozionanti dello show che per lei è stata "la cosa più difficile che abbia mai fatto come attrice".

L'attrice ha rivelato che che girare la scena della morte del marito di Maggie, Glenn (Steven Yeun), è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto come attrice.



Nella premiere della settima stagione "The Day Will Come When You Won't Be", Glenn e una Maggie incinta sono tra i sopravvissuti catturati e costretti a inginocchiarsi davanti a Negan (Jeffrey Dean Morgan). Quando Daryl (Norman Reedus) colpisce Negan per aver picchiato a morte Abraham (Michael Cudlitz) con la mazza da baseball rivestita di filo spinato chiamata Lucille, Negan punisce il gruppo uccidendo anche Glenn.



"Per quanto sia difficile scegliere una scena come la più difficile o la più emotiva per Maggie, o per Lauren in The Walking Dead , direi che è quando Glenn è stato ucciso da Negan", ha detto Cohan in un'intervista virtuale con FOX TV UK. "Ad ogni livello, è stata la cosa più difficile che penso di aver mai fatto come attrice".



Guardare Glenn picchiato a morte di fronte a lei è "sicuramente la cosa più difficile che Maggie abbia mai attraversato", ha aggiunto Cohan.

L'orrore della scena non si è concluso con la morte di Abraham e Glenn. Sia Morgan che l'ex star della serie Chandler Riggs, che ha interpretato Carl Grimes fino all'ottava stagione, hanno rivelato che il team creativo ha filmato scene di morte aggiuntive, inclusa una che vede Negan abbattere Lucille sulla testa di una Maggie incinta. Simili colpi mortali sono stati registrati per altri attori e sono apparsi nell'episodio come visioni what-if vissute da un Rick Grimes profondamente scosso.

Anche Christian Serratos, che interpreta Rosita, ha identificato l'episodio come impegnativo quando ha ricordato come le riprese notturne all'aperto abbiano fatto ammalare molti dei suoi compagni di cast.

"È stata la scena più impegnativa ma anche la più gratificante, credo, per tutti noi. Faceva molto freddo, era molto estenuante emotivamente. Molti di noi si sono ammalati fisicamente", ha detto Serratos durante un'apparizione alla convention nel 2018. "Ho preso il raffreddore, il mio sistema immunitario è stato colpito dall'espulsione di tutto quello che avevo. Ma penso che siano state due delle migliori morti".



Cohan è tornata nell'episodio finale della decima stagione e la rivedremo negli episodi aggiuntivi della decima stagione attualmente in produzione che dovrebbero arrivare per l'inizio del 2021 su AMC. Con lei c'è un nuovo misterioso personaggio misterioso, ma è tornata appena in tempo e farà parte dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, che dura due anni con una stagione di 24 episodi che verrà lanciata nell'autunno nel 2021.