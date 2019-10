The Walking Dead, Lauren Cohan potrebbe già tornare nella decima stagione

Quando al Comic Con di New York Lauren Cohan aveva sorpreso i fan annunciando il suo ritorno in The Walking Dead, la versione ufficiale era che sarebbe tornata come personaggio regolare nella stagione 11. A quanto pare, invece, molto probabilmente la rivedremo già prima della fine della decima stagione.

"Potremmo vederla da qualche altra parte in questa stagione" ha infatti dichiarato la showrunner Angela Kang a Entertainment Weekly. "Ma non voglio anticipare troppo". Questa frase, considerato il riserbo che avvolge sempre ogni novità riguardo The Walking Dead, è la cosa più vicina a una conferma che si possa sentire da fonti ufficiali.

Lauren Cohan aveva lasciato la serie zombie, di cui faceva parte dalla seconda stagione, a metà della stagione 9, insieme a Andrew Lincoln, ma la sua uscita di scena lasciava aperte le porte a un possibile rientro. Inoltre lo spettacolo per cui aveva lasciato The Walking Dead, Whiskey Cavalier della ABC, è stato cancellato, quindi non si vedono più ostacoli all'orizzonte.

Il suo personaggio, Maggie Rhee, oltre a dover spiegare cosa abbia fatto nei sei anni di salto temporale dalla stagione 9, troverà una situazione molto cambiata a Hilltop. I suoi luogotenenti, Jesus (Tom Payne) e Tara (Alanna Masterson), sono morti, e al comando c'è Ezekiel che potrebbe essere molto malato. Inoltre la sua nemesi, Negan (Jeffrey Dean Morgan), sembra sulla via della redenzione. Dovrà quindi dimostrare le sue capacità di leadership, ora che Rick non c'è più e Michonne (Danai Gurira) uscirà presto di scena.

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla recensione dell'episodio 10x04 di The Walking Dead.