The Walking Dead, Lauren Ridloff: 'Ho amato subito Norman Reedus e il suo personaggio'

La star di Eternals Lauren Ridloff ha raccontato cosa l'ha attirata di più di unaltro dei grandi titoli degli ultimi anni, la serie tv di The Walking Dead. E sì, c'entra Norman Reedus.

Lauren Ridloff non è solo Makkari nel Marvel Cinematic Universe, ma a partire dalla nona stagione di The Walking Dead è anche Connie nel The Walking Dead Universe.

Ma cosa ha spinto l'attrice a voler essere parte di questo progetto televisivo in particolare, oltre l'ovvio successo della serie?

"Davvero penso che ciò che più mi piaceva della serie all'inizio fosse Norman [Reedus], cioè il suo personaggio, Daryl. Voglio dire, andiamo!" ha raccontato Ridloff in una recente intervista "Ma continuando la visione mi sono innamorata del modo in cui rappresentavano il mondo reale e la diversità. È lì, ed è una parte della storia, ma non è estremizzata. Non ne è il punto focale. Il punto è questo gruppo di persone che cerca di sopravvivere e anche di riscoprire cosa significa essere umani. E amo tutto ciò".

E ha poi concluso: "Credo che il motivo per cui la serie abbia avuto un tale successo e un così grande impatto sui fan di tutto il mondo è perché tutti riescono a trovare un personaggio con cui connettere nello show. E per Daryl".