The Walking Dead: Lauren Ridloff si vedrà meno per colpa di Eternals

Il prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Eternals, porterà sul grande schermo il primo supereroe appartenente alla comunità dei sordomuti, che è interpretato dall'attrice Lauren Ridloff. Tuttavia, proprio a causa dei suoi impegni massicci sul set della pellicola Marvel, questa ha dovuto limitare la sua presenza in The Walking Dead.

I fan avranno notato sicuramente che il personaggio interpretato da Lauren Ridloff appare sporadicamente negli ultimi episodi di The Walking Dead. Per spiegarne il motivo è intervenuto il produttore di Eternals Nate Moore nel corso di una chiacchierata con il giornalista di ComicBook. il produttore ha spiegato che il lavoro impegnativo sul set di Eternals ha portato Ridloff ad avere meno screen time in The Walking Dead.

"Sicuramente appare meno in The Walking Dead perché è stata impegnata con il film per parecchio tempo. E noi abbiamo imparato molte lezioni da Lauren perché ha un'idea di come andava presentato un personaggio sordo in modo tale da essere estremamente fico. E poi perché hai l'opportunità di lavorare con qualcuno che appartiene alla comunità sorda e il cui marito è anch'egli sordo. Molti dei nostri processi e meccanismi hanno dovuto subire dei cambiamenti e dovevano cambiare per assicurarci che avesse tutto il comfort necessario per la sua performance. E' stato grandioso far parte di tutto questo, penso che abbiamo imparato tanto e siamo emozionati all'idea di continuare questo rapporto perché Lauren è straordinaria".

Parlando delle differenze con The Walking Dead, Moore ha aggiunto: "E' presentata per quello che è, e parlando con lei abbiamo capito che non voleva che il film si fermasse per far capire la sua situazione, The Waling Dead doveva farlo perché in nove stagioni per la prima volta c'era un personaggio con delle differenze. Gli Eterni sanno della sordità di Makkari ed è perfettamente normale. E' perfettamente in grado di fare quello in cui riesce".

