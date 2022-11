The Walking Dead, Lauren Ridloff: 'Vorrei uno spin-off su Connie e Kelly'

Nel prossimo futuro assisteremo all'arrivo di una miriade di spin-off di The Walking Dead. Con la conclusione definitiva della serie madre, arriveranno lo spin-off su Daryl Dixon, quello su Rick e Michionne, mentre ne vanno già in onda altri. Un ulteriore serie sequel o prequel potrebbe aggiungersi alla lista già lunghissima: uno su Connie e Kelly.

Per l'interprete di Connie, Lauren Ridloff, quella sul legame tra le due sorelle è una storia che andrebbe raccontata. "Mi piacerebbe vedere un prequel su Connie e Kelly", ha detto Ridloff a EW. "Perché penso che il rapporto tra loro due sia estremamente interessante: non solo per il fatto di essere sorelle, ma per il viaggio di Kelly con la perdita dell'udito e per la loro differenza di età".

Connie ha perso completamente l'udito, qualcosa che somiglia nello show a "un dannato superpotere", come ha ricordato il personaggio alla sorella minore nella stagione 10 - mentre Kelly sta progressivamente perdendo l'udito. Le sorelle comunicano con il linguaggio dei segni, marcando la prima rappresentazione della comunità dei non udenti e degli ipoudenti nella lunga serie di zombie che si concluderà questo mese dopo un viaggio di undici stagioni.

Prima della caduta, Connie era un'affermata giornalista che con i suoi articoli di cronaca denunciava i politici corrotti. Politici come lo deputato al servizio del governatore del Commonwealth Pamela Milton (Laila Robins), da allora oggetto di un articolo di Connie che ha scatenato un bel po' di guai all'interno della civiltà post-apocalittica dell'Ohio.

Un prequel su Connie e Kelly offrirebbe anche una scusa per trattare i traumi del passato, come accennato nell'episodio della stagione 9 "The Calm Before". Riferendosi a una conversazione tra le due sorelle, Ridloff ha ricordato: "C'è stato un momento in cui Connie sembra aver insinuato di aver avuto un bambino a un certo punto, e mi piacerebbe esplorare questo aspetto".

A proposito della conclusione della serie madre, il produttore ha anticipato che il finale di The Walking Dead sarà un remix di quello dei fumetti.