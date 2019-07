The Walking Dead: titolo di lavorazione e nuovi dettagli per il secondo spin-off

La terza serie ambientata nel mondo di The Walking Dead si prepara ad iniziare le riprese in Virginia e grazie ai comunicati stampa diramati ai media locali (via Comicbook.com) è emerso il titolo del secondo spin-off, o almeno quello di lavorazione.

A conferma delle ultime indiscrezioni sull'assenza di "The Walking Dead" nel titolo, il comunicato pubblicato dalla città di Hopewell si riferisce alla serie come "Monument"

"La città di Hopewell è entusiasta di annunciare le riprese di Monument di AMC nella downtown di Hoepwell durante le prime due settimane di agosto" si legge nel comunicato. "Questa serie seguirà le orme del popolare show AMC The Walking Dead, ora alla sua non stagione e dello spin-off Fear the Walking Dead, entrambi tra le serie più guardate sulla tv via cavo."

In perfetto stile Lost, inoltre, è stato confermato che lo spin-off conterrà anche lo schianto di un aereo: "Alcune delle riprese di una scena cruciale avverano sulla Hopeweel Street tra East Piythress a East Dawson e East Cawson. La troupe inizierà ad addobbare la strada giovedì, 30 luglio e ha in programma di finire per giovedì, il 15 agosto la scena includerà un incidente aereo con la troupe che spargerà per la strada i resti della fusoliera di un 737."

I dieci episodi della serie saranno diretti da Jordan Vogt-Roberts, regista di Kong: Skull Island; le riprese dovrebbero andare avanti fino al prossimo novembre. In attesa di sapere la data di uscita ufficiale vi rimandiamo al trailer di The Walking Dead 10, in arrivo su AMC il 6 ottobre.