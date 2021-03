The Walking Dead: Le differenze con la Carol dei fumetti dopo gli eventi di Diverged

Continuano le puntate bonus di The Walking Dead, come sapete uno dei personaggi principali dello show di AMC è Carol, diventata negli anni una delle sopravvissute più longeve. Vediamo cosa è cambiato rispetto ai fumetti di Robert Kirkman.

In "Diverged", nuovo episodio della serie, abbiamo visto Carol e Daryl separarsi per prendere strade diverse, i due infatti hanno avuto molto da ridire dopo gli avvenimenti della decima stagione e le azioni fatte da Carol per sconfiggere definitivamente Alpha, la leader dei Whisperer. Notando quanto è rimasta isolata rispetto al gruppo, diversi fan temono che il personaggio interpretato da Melissa McBride possa avere la stessa fine della sua controparte dei fumetti.

Per chi non lo sapesse infatti, la Carol vista nelle opere di Robert Kirkman ha avuto una storia molto diversa rispetto alla serie TV: nel corso dei volumi dedicata alla saga infatti, Carol ha una relazione con Tyreese, ma l'arrivo nella prigione di Michonne porta Tyreese ad allontanarsi sempre di più da lei. Rimasta sola Carol chiede a Lori, diventata nel tempo una sua amica, di badare a sua figlia Sophia nel caso dovesse succederle qualcosa.

Poco tempo dopo Carol decide di suicidarsi facendosi mordere da uno zombie. La decisione di non far morire Carol durante le stagioni ambientate nella prigione è stata di Scott Gimple, che recentemente è stato difeso dall'autore di The Walking Dead dopo le critiche ricevute dai fan.