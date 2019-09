The Walking Dead: leggiamo le descrizioni ufficiali dei protagonisti sul sito di AMC

Continuano le indiscrezioni riguardo la nuova stagione della serie con protagonisti Daryl, Michonne e Carol. Mentre il CEO di AMC si dichiara soddisfatto di The Walking Dead, troviamo sul sito dell'emittente televisiva la descrizione aggiornata dei personaggi dello show ambientato nell'universo creato da Robert Kirkman.

Scopriamo così che è un momento molto teso per tutta la comunità dei sopravvissuti, ancora terrorizzati dalle azioni di Alpha e dei suoi Whisperer.

Daryl è attualmente impegnato ad addestrare una milizia composta dagli abitanti di Alexandria, Kingtop e Oceanside. Per adesso pensa sia meglio rimanere nei confini che sono stati tracciati dal personaggio di Samantha Morton, ma non sappiamo ancora come reagirà nel lungo periodo, se come è successo già altre volte si chiuderà in sé stesso oppure affronterà a viso aperto la situazione.

Michonne invece è impegnata ad insegnare a Judith e RJ a sopravvivere nel difficile mondo di The Walking Dead. Oltre a questo è preoccupata per la sua comunità: vede sempre più persone lasciarsi andare alla disperazione a causa del grande stress a cui sono sottoposte.

Carol invece sta cercando un modo per riprendersi dalla morte del figlio Henry, ucciso proprio da Alpha. Per questo ha deciso di auto esiliarsi lasciando la guida di Kingtop al marito Ezekiel, ma il giorno in cui dovrà affrontare una volta per tutte il leader dei Whisperer è sempre più vicino.

Infine Negan è riuscito a conquistarsi un minimo di libertà in più, dopo aver salvato la vita a Judith, ma nonostante questo non riesce ancora a crearsi una vita dopo le sue azioni come leader dei Saviors, diventando il bersaglio della rabbia dei suoi concittadini.

Le nuove puntate andranno in onda a partire dal 6 ottobre, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista a Greg Nicotero su The Walking Dead.