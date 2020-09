The Walking Dead, Lennie James sulla conclusione della serie: 'Tutto finisce prima o poi'

Nei giorni scorsi è andato in onda lo speciale di The Walking Dead: nell'episodio abbiamo potuto assistere alle interviste a diversi membri del cast della serie, tra cui quella a Lennie James, che ha discusso del finale dell'opera prodotta da AMC.

L'interprete di Morgan era stato uno dei primi sopravvissuti conosciuti da Rick durante la puntata di apertura della serie, nonostante fosse presente in un sol episodio è diventato subito uno dei personaggi preferiti dai fan, tanto da diventare nelle stagioni successive un series regular e finendo per essere uno dei protagonisti dello spin-off Fear The Walking Dead.

Come sapete, nelle scorse settimane è stato annunciato che la longeva serie si concluderà con la fine dell'undicesima stagione, mentre la storia di Rick Grimes continuerà con una trilogia di film. Ecco cosa ne pensa Lennie James, intervenuto durante lo speciale dedicato a The Walking Dead: "Penso che tutti voi sappiate cosa penso dello show e dell'impatto che ha avuto sulla mia vita e sulla mia carriera. Sicuramente possiamo dividerla in un pre e post The Walking Dead. Quando ho saputo della fine della serie mi trovavo ad Atlanta, insieme ad altri membri del cast di The Walking Dead".

Continua: "Come tutti ero molto sorpreso. Ma ognuno di noi sa che tutto finisce prima o poi". Il network ha anche annunciato una nuova serie spin-off di The Walking Dead, incentrata su Carol e Daryl.