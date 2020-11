The Walking Dead, Lennie James spera in un ultimo incontro tra Morgan e Rick Grimes

Dopo la sua misteriosa sparizione nella stagione 9 di The Walking Dead, non abbiamo più notizie di Rick Grimes. Qualche informazione su cosa gli è accaduto può arrivare dallo spin-off World Beyond, e come sappiamo il personaggio interpretato da Andrew Lincoln sarà il protagonista di una trilogia di film.

Un altro veterano di The Walking Dead, Lennie James, spera che il suo personaggio, Morgan Jones, possa ritrovare Rick Grimes prima della conclusione dello show. Sarebbe la perfetta chiusura di un cerchio, come ha spiegato lo stesso attore rispondendo a una domanda su Reddit.

"Sono d'accordo con tutto ciò che significa che tornerò in compagnia del mio amico Andy" ha scritto riferendosi a Lincoln. "Quindi sì, se la conclusione lo farà, che arrivi la conclusione!"

Lennie James ha fatto la sua apparizione nel ruolo di Morgan fin dalla prima stagione di The Walking Dead, e attualmente fa parte del cast dello spin-off Fear The Walking Dead. Nei mesi scorsi è stato invece annunciato che la serie principale si concluderà con la prossima stagione, la numero 11, che sarà composta da 24 episodi. Se non ci saranno ritardi e intoppi, vedremo i primi 12 nel 2021 e i successivi nel 2022.

