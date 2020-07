The Walking Dead: Lennie James vorrebbe girare delle scene con Negan

Dopo le varie interviste all'autore di The Walking Dead, vi segnaliamo questa interessante discussione avvenuta tra Lennie James e Jeffrey Dean Morgan, conosciuti dai fan della serie rispettivamente come Morgan e Negan.

L'attore che ha interpretato il primo personaggio ad aiutare Rick Grimes dopo il suo risveglio dal coma, è stato ospite del nuovo podcast ideato da Jeffrey Dean Morgan e intitolato "Friday Night In with the Morgans". In particolare Lennie James ha rivelato il suo rammarico per non aver girato una scena in cui erano presenti Negan o Abraham. Ecco le sue parole: "Sarebbe stato interessante vedere Negan e Morgan nella stessa stanza. Una delle poche cose che rimpiango di quando ero nel cast di The Walking Dead, e sono poche, è stata il fatto di non aver girato scene con delle persone con cui ho legato molto. Nello specifico avrei voluto girare una scena con te e Michael Cudlitz".

Anche Jeffrey Dean Morgan ammette che far incontrare i loro due personaggi sarebbe stata un'idea interessante: "Non è mai successo! Sono arrivato io e tu hai lasciato la serie. Dispiace molto anche a me". Siamo sicuri che anche i fan dello show sono d'accordo con i due, sarebbe stato interessante vedere interagire due personaggi dalle filosofie di vita diametralmente opposte.

Chiudiamo la notizia ricordandovi che nei prossimi giorni sarà rivelata la data di uscita del finale di The Walking Dead 10.