The Walking Dead, Lennie James vuole lavorare ancora con Andrew Lincoln

Lennie James è apparso nell'episodio pilota di The Walking Dead nei panni di Morgan Jones, primo sopravvissuto incontrato dal protagonista Rick Grimes dopo essersi risvegliato dal suo coma profondo, e da all'ora, l'attore non è più riuscito a fare a meno di Andrew Lincoln.

In una recente intervista con Comicbook ha infatti dichiarato apertamente la sua volontà di tornare a lavorare presto al fianco del caro amico e fidato collega: "Lavorerei con Andy ogni giorno della settimana su qualsiasi pianeta, ovunque nell'universo. Parlo ancora con Andy, l'ho visto l'ultima volta che sono stato a Londra, siamo usciti a fare quattro chiacchiere. È un amico per la vita, ed è raro trovare questo genere di amici per la vita in questo lavoro, motivo per cui mi sento davvero fortunato".

Non sappiamo se Morgan apparirà nello spin-off su Rick e Minchonne la cui uscita è prevista per il prossimo anno ma le sue parole fanno ben sperare. Il personaggio sarebbe dovuto inizialmente apparire anche nel finale di The Walking Dead in un flashback ma le cose poi sono andate diversamente. Il suo destino è alquanto incerto visto che nel finale di Fear di The Walking Dead viene colpito da Virginia ma riesce a registrare un messaggio finale al suo gruppo, dicendo loro di proseguire nella loro missione. Sviene dunque e quando i vaganti gli si avvicinano tutto lascia presumere che sia giunta la sua ora.