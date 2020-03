The Walking Dead: Lindsley Register condivide un video dell'ultimo giorno sul set

Lindsley Register ha condiviso con i fan un video d'addio che riguarda l'ultimo giorno sul set di The Walking Dead, show nel quale l'attrice ha interpretato il personaggio di Laura, che fece parte del team con Michonne, Aaron e Padre Gabriel. Laura si è rivelata un personaggio molto apprezzato e Lindsley Register ricorda con piacere quel periodo.

Non proseguite nella lettura della news se non avete ancora visto gli ultimi episodi di The Walking Dead. Purtroppo il personaggio di Laura rientra tra le numerose vittime di Whisperer Beta (Ryan Hurst) mentre si faceva strada verso Alessandria e cacciava Gamma (Thora Birch) nell'episodio intitolato Stalker.



"Si tratta di un periodo un po' selvaggio, e sono appena rimasta colpita dalla risposta dei fan alla morte di Laura" ha dichiarato Register in un video caricato su YouTube.

"Come attrice, ti senti molto apprezzata quando i fan condividono con te la morte del tuo personaggio. Ma non ho altro che bei ricordi con questo show. Come attrice senti di essere cresciuta così tanto, così come persona".

"Spero che siate simpatici, perché è estremamente vulnerabile condividere questo; è vulnerabile far vedere alle persone che lottano con le tue emozioni in questo modo. Ho solo voglia di condividerlo con voi. Si è trattato di un evento così speciale che non dimenticherò mai e poi mai".

Nel frattempo, per quanto riguarda l'undicesima stagione, una scena in particolare catalizza l'attenzione dei fan mentre la première di mideseason ha svelato i nomi dei fuggitivi.