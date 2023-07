The Walking Dead: la lista aggiornata degli spinoff in arrivo

Ormai è chiaro che The Walking Dead sta espandendo il suo mondo su tantissimi prodotti diversi: ecco allora una bella lista aggiornata di tutti gli spinoff in arrivo, e chissà che non ne annuncino altri nel mentre.

Sono già tanti gli spinoff di The Walking Dead, franchise che ha già prodotto tantissimi "figli" dalla serie principale. Da Fear the Walking Dead (e i suoi stessi spinoff come Dead in the Water) a World Beyond, da Tales of the Walking Dead a Dead City che ha debuttato da poco e racconta dell'avventura di Maggie e Negan. Tra l'altro, se volete sapere cosa è successo nel primo episodio di Dead City vi basta cliccare qui.

Ma quanti (e quali) spinoff arriveranno ancora? Perché la AMC, casa produttrice della serie, non sembra intenzionata a fermarsi. Proprio mentre Maggie e Negan hanno le loro avventure per Manhattan, The Walking Dead è in procinto di far uscire lo show dedicato a Daryl Dixon. La serie debutterà il 10 settembre 2023 e sarà composta di 6 episodi. Abbiamo anche già un trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon, serie che racconterà le avventure di Daryl in Europa, concentrandosi soprattutto su Parigi.

C'è poi lo spinoff di The Walking Dead dedicato Rick e Michonne. Di questo non abbiamo una data di uscita ufficiale, anche se dovrebbe arrivare nel corso del 2024 e constare di 6 episodi. Abbiamo già le prime immagini di The Walking Dead: Rick e Michonne, ma al ComiCon di San Diego sicuramente mostreranno qualcosa in più, magari un trailer. Andrew Lincoln e Danai Gurira torneranno rispettivamente nei panni di Rick e Michonne, e lo show sarà ovviamente in continuità con tutti gli altri prodotti del franchise. Anche se resta ancora nebulosa la trama di questa specifica serie, sicuramente una delle più attese dagli appassionati.

Abbiamo poi More Tales of The Walking Dead, che riprende appunto il titolo dello spinoff andato in onda nel 2022. In questo caso la serie risulta ancora in pre-produzione, anche se gli episodi dovrebbero comunque essere i canonici 6. Non si sa ancora se sarà un sequel di Tales of The Walking Dead o una serie slegata e a sé stante.

E voi quale fra questi prodotti state aspettando di più? Vorreste degli spinoff su altri personaggi? Diteci la vostra nei commenti.