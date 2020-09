The Walking Dead: Lo spin-off su Carol e Daryl era già stato annunciato in un episodio

Come sapete nei giorni scorsi AMC ha annunciato la conclusione di The Walking Dead e la produzione di uno spin-off incentrato su Daryl e Carol, che era già stato anticipato durante una puntata della decima stagione.

Ci riferiamo alla puntata intitolata "Lines We Cross", in cui abbiamo potuto assistere ad una importante scena tra i due sopravvissuti interpretati da Melissa McBride e Norman Reedus. I due si sono ritrovati dopo che Carol ha passato diversi mesi lontana dagli altri, a causa della morte di suo figlio Henry, e hanno iniziato a discutere sul loro futuro, in particolare Carol che ha affermato: "Ti chiedi mai se la nostra vita sarà sempre così? Incontri delle persone, vi uccidete a vicenda finché i sopravvissuti dicono basta?", a questo punto Daryl le propone di scappare via in moto e di viaggiare insieme, con l'obiettivo di cercare altre persone ancora in vita e di raggiungere il New Mexico.

Sarà quindi questa la trama della serie incentrata sui due sopravvissuti di Alexandria? Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre informazioni a riguardo, insieme ai restanti progetti di AMC. Se cercate altre informazioni sulla serie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman vi segnaliamo questo elenco di easter egg presenti in The Walking Dead.