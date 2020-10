The Walking Dead, love story per Daryl e Carol? Angela Kang: 'Tutto può succedere'

È un periodo di stati d'animo contrastanti per i fan di The Walking Dead: se da un lato a farla da padrone è la tristezza per l'imminente conclusione dello show, infatti, dall'altro troviamo la curiosità e la contentezza per la notizia dell'arrivo di uno spin-off incentrato su Daryl e Carol.

I personaggi di Norman Reedus e Melissa McBride figurano ormai da tempo nella lista dei preferiti dei fan, che in fondo al loro cuore (ma neanche tanto in fondo, a dirla tutta) sperano sempre nella nascita di una storia d'amore tra i due.

Storia d'amore che potrebbe, chissà, prender piede proprio nel corso dello spin-off. A parlarne è stata la showrunner Angela Kang, che non si è detta però particolarmente ottimista sulla cosa: "Dal punto di vista creativo e della scrittura è molto interessante, ne parliamo da anni con Melissa e Norman, quei due hanno una relazione così profonda. Ma in un certo senso non credo che siano particolarmente adatti ad aprirsi in quel modo. Per me è sempre stata la storia di un'amicizia platonica. Le cose potrebbero prendere un'altra piega? Forse, tutto può succedere" ha spiegato Kang.

La showrunner ha anche parlato della voglia di dare a The Walking Dead un finale soddisfacente; Norman Reedus, invece, sta cercando di capire se Rick tornerà sul finale di The Walking Dead.