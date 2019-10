The Walking Dead: Lydia prende il posto di Rick Grimes nel nuovo episodio della serie

Dopo aver visto i primi minuti del quarto episodio di The Walking Dead 10, molti fan hanno notato che le scene in cui è presente Lydia ricordano alcuni eventi con protagonista Rick Grimes accaduti nei fumetti di Robert Kirkman.

Nel corso della puntata, che andrà in onda il prossimo 3 novembre, la figlia di Alpha viene assalita da alcuni abitanti di Alexandria, decisi a vendicare la morte dei loro concittadini, avvenuta per mano dei Whisperer. La situazione precipita sempre più, finché a difesa del personaggio di Cassady McClincy non interviene Negan, che però colpisce troppo duramente Margo, uccidendola.

Nell'opera originale ad essere attaccato è proprio l'ex sceriffo di Atlanta, considerato troppo debole dai parenti delle vittime del gruppo di Alpha. Rick reagisce a sorpresa, mordendo la gola di uno dei suoi due assalitori, facendogli perdere la vita e mettendo in fuga il suo complice. L'assenza del leader carismatico interpretato da Andrew Lincoln sembra farsi sentire, soprattutto a causa dei giochi psicologici dei Whisperer, impegnati a mantenere una pace tesa e appesa ad un filo con i sopravvissuti guidati da Carol, Michonne e Daryl. Questo è particolarmente evidente nella scorsa puntata, come potete leggere nella nostra recensione del terzo episodio di The Walking Dead.