The walking dead: Madison Litz commenta la morte di un personaggio

L'attrice Madison Litz, che interpretava Sophia nella seconda stagione di The walking dead, Matt Lintz e la showunner Angela Kang ipotizzano quali saranno le conseguenze emotive per il personaggio di Carol dovute a un'altra importante perdita durante l'ultima stagione della serie tv.

In un'intervista durante il Comic Con di Londra, l'ex attrice di The walking dead (su Everyeye.it trovate la recensione di The walking dead stagione 9), Madison Litz, ha affermato che la morte del figlio adottivo Henry potrebbe essere ancora più devastante sul personaggio di Carol rispetto a quella di Sophia, interpretata fino alla seconda stagione proprio dalla giovane attrice.

Madison ha poi aggiunto che sarà interessante vedere come si evolverà Carol dopo un'altra tragedia del genere.

A tal proposito l'attore che interpreta il defunto Henry, Matt Lintz, ha detto che in seguito alla scomparsa di Sophia, il personaggio interpretato da Melissa McBride era diventato più forte, ma anche debole allo stesso tempo, perché qualcosa si era rotto dentro di lei. Adesso dopo questa seconda perdita potrebbe spezzarsi completamente.

Tutto dipenderà da come reagirà Carol, se si vendicherà contro Alpha e sarà lei ad ucciderla, oppure come nel fumetto questo ruolo resterà di Negan e la morte di Henry determinerà soltanto la fine della sua relazione con Ezechiele.

La showrunner Angela Kang ha dichiarato di aver voluto raccontare la situazione del personaggio mostrando il punto di vista di una donna che perde ciò che per lei era più importante, con il conseguente crearsi di nuove crepe emotive o l'emergere di quelle già esistenti.

Inoltre, per la Kang il finale di quest'ultima stagione ha voluto rappresentare anche un omaggio alla Carol del fumetto.