The Walking Dead: Maggie e Georgie potrebbero essere collegate ai nuovi villain di FTWD

Maggie (Lauren Cohan) e Georgie (Jayne Atkinson) potrebbero essere collegate ai Pionieri, il nuovo gruppo di villain della serie spin-off Fear the Walking Dead.

Nel quinto episodio della serie nata dalle costole di The Walking Dead, di cui potete leggere la sinossi e dare un'occhiata al promo, Virginia (Colby Minifie) registra un messaggio di propaganda in cui illustra la missione dei Pionieri, di cui è il capo.



Ebbene, secondo Comicbook.com, il discorso tenuto ricorda molto le teorie di Georgie, personaggio incontrato da Maggie, Michonne (Danai Gurira), Rosita (Christian Serratos) ed Enid (Katelyn Nacon) durante l'ottava stagione di TWD.

Georgie lascia a Maggie una guida con le istruzioni per costruire diversi edifici utili allo sviluppo di una comunità, come acquedotti, mulini ad acqua e segherie.

Diversi mesi dopo, mentre Hilltop sta fiorendo, Maggie va via con il figlio e lascia Jesus (Tom Payne) a capo della comunità. In seguito si scopre che la donna è andata in un nuovo posto insieme a Georgie.



Dunque, sebbene un possibile collegamento con la scomparsa di Rick Grimes sia stato escluso da Virginia, che ha negato di avere contatti con la misteriosa organizzazione CRM, si può ipotizzare che la donna sia stata influenzata da un incontro con Georgie e Maggie, dato che sembra condividerne la visione di un futuro costruito da persone che lavorano insieme.

Secondo questa teoria, i Pionieri e Maggie sarebbero entrati in contatto dopo che quest'ultima ha lasciato Hilltop. Le citazioni a Maggie e le parole della showrunner Angela Kang circa un ritorno del personaggio, sono ulteriori indizi sulle modalità in cui potrebbe avvenire.



Le nuove puntate di The Walking Dead andranno in onda a partire dal 6 ottobre.