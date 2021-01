The Walking Dead, Maggie e Negan nelle nuove foto dal set a prova di Covid

I sei episodi aggiuntivi della stagione 10 di The Walking Dead, in onda su AMC dal prossimo 28 febbraio, sono stati girati lo scorso autunno per un totale di sei settimane di riprese, osservando scrupolosamente tutti i protocolli e le norme di sicurezza anti-Covid. Lo possiamo notare anche da alcune nuove immagini di backstage.

Sull'account Twitter ufficiale della serie zombie, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, sono state pubblicate due nuove foto dal set dei nuovi episodi, che ritraggono rispettivamente Lauren Cohan e Jefffrey Dean Morgan. L'attrice che interpreta Maggie indossa la visiera in plastica trasparente che le copre completamente la faccia, mentre il piccolo attore che interpreta suo figlio ha la più classica mascherina. Jeffrey Dean Morgan, invece, è ritratto con lo stesso tipo di "scudo" della collega, e rivolge al fotografo un eloquente dito medio.

Per la produzione degli episodi bonus di The Walking Dead 10, AMC Studios ha effettuato test su attori e troupe tre volte alla settimana, facendo indossare agli stuntman la mascherina e limitando l'uso delle comparse. "Fondamentalmente è stato un processo lungo mesi per rendere tutto funzionante e sicuro" ha raccontato a ottobre la showrunner Angela Kang. "C'è anche un ex specialista militare in malattie infettive che è il nostro supervisore per la salute e la sicurezza. C'è un'abbondanza di cautela in ogni modo."

