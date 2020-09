The Walking Dead: Maggie si scontrerà con Negan nella stagione 11, afferma Agela Kang

Sebbene la storia di Negan e Maggie non proseguirà in uno spinoff, come invece avverrà con la nuova serie su Daryl e Carol, ciò non significa che non vedremo i due personaggi al centro di un aspro scontro nella stagione finale di The Walking Dead.

"È davvero entusiasmante che Lauren sia tornata con noi. È da molto tempo che volevamo raccontare più storie con Maggie, abbiamo in cantiere diverse cose, e stiamo provando a prenderle in esame, per cui è davvero eccitante immergerci in questo nuovo capitolo", ha dichiarato la showrunner Angela Kang nell'anteprima The Walking Dead Universe Preview Special.

Come già annunciato, Lauren Cohan tornerà nell'ultima parte della stagione 10, per poi concludere la serie con l'ultima stagione: "Il suo personaggio ha un grande impatto sugli altri, e ha molte relazioni di lunga data con diversi personaggi della nostra serie, come ad esempio Daryl e Carol. Hanno affrontato moltissime situazioni insieme, ma sappiamo anche che ci sarà da discutere con Negan. Lui si trova in una sorta di arco narrativo basato sulla redenzione, sta facendo dei progressi e ora lei tornerà. Non si sarebbero mai aspettati di far parte della stessa comunità, quindi tutto ciò innescherà una reazione a catena nella prossima stagione, ovviamente".

I fan sanno bene che l'ingresso in scena di Negan è coinciso con il brutale omicidio di Glenn, marito di Maggie. Per questo la donna non accoglierà di buon grado la presunta conversione del leader dei Salvatori, ed è probabile che gran parte delle prossime puntate si concentrerà sul loro scontro. In attesa di scoprire cosa succederà nella nuova puntata del 5 ottobre, vi segnaliamo la nostra anteprima su TWD World Beyond, l'atteso spinoff che ci traghetterà verso il film su Rick Grimes.