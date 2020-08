The Walking Dead, Matt Mangum su Andrew Lincoln: "F*ttutamente divertente!

Negli ultimi giorni abbiamo potuto vedere le prime immagini del finale di stagione di The Walking Dead, che andrà in onda ad ottobre. Nel frattempo Matt Mangum ha stupito i fan parlando del suo rapporto di lavoro con Andrew Lincoln.

L'interprete di DJ, l'ex membro dei Saviors passato poi dalla parte dei cittadini di Alexandria, ha partecipato al podcast di Johnny O' Dell intitolato "Talk Dead to Me", svelando qualche retroscena sulla sua esperienza sul set della serie incentrata sui fumetti di Robert Kirkman. A colpire gli appassionati sono state in particolare le sue dichiarazioni sul collega Andrew Lincoln, Matt Mangum ha infatti rivelato che l'interprete di Rick Grimes è solito portare sempre delle cuffie, per ripassare i dialoghi del suo personaggio, oppure per ascoltare della musica, metodo che lo aiuta a calarsi nella parte.

Inoltre ricorda una delle scene principali di DJ in cui era presente anche Rick, ambientata all'interno di un bosco, il cast ha dovuto registrare alle tre del mattino e Matt Mangum si ricorda di aver sentito Andrew Grimes dire "È così f*ttutamente divertente!". Nel frattempo continua la lotta tra i Whispererr ed il gruppo guidato da Daryl Dixon, Carol e gli altri, la sfida tra i due è ormai giunta alla sua fase finale, se cercate altre indiscrezioni a riguardo, vi segnaliamo questa intervista al produttore di The Walking Dead.