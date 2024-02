The Walking Dead, Matthew Jeffers: 'Sono nel cast grazie a Danai Gurira'

Dopo il ritorno di The Walking Dead: The one who lives in uno spot superbowl, l’attore della serie Matthew Jeffers ha rivelato il motivo dietro la sua partecipazione alla serie.

In un’intervista a Comicbook, l’attore ha svelato che non avrebbe mai potuto prendere parte a The Walking Dead: The one lives se non fosse stato per l’aiuto della sua collega Danai Gurira (Michonne). Queste le sue parole:

“Ho fatto Shakespeare in the Park nel 2022 con Danai Gurira, che interpretava Riccardo III. Abbiamo capito subito che lavoravamo molto bene insieme. Non abbiamo avuto molto tempo a disposizione sul palcoscenico, ma il tempo che abbiamo avuto è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Mi piaceva lavorare con lei, credo che anche lei la pensasse allo stesso modo, così quando lo show è terminato, qualche mese dopo ho ricevuto una telefonata dal mio agente, che mi ha detto: "Hai un'audizione per questo nuovo spinoff di The Walking Dead", e ho capito in seguito che era grazie a quella collaborazione con Danai, che voleva continuare la collaborazione e ha invitato Scott [Gimple] a vedere lo show. Lui ha dato l'ok e tutta la squadra ha pensato: "Sì, facciamolo". È stata una bellissima confluenza di eventi e, in realtà, la parte più bella della recitazione è che le cose portano ad altri progetti. L'Inghilterra del XV secolo mi ha portato alla Philadelphia post-apocalittica. Questo è, come attore, il sogno che si avvera. Ti presenti, fai un buon lavoro, prendi il lavoro sul serio e speri che questo porti a un'altra opportunità, quindi è stato fantastico.”

Ma come hanno reagito i fan al ritorno di Rick in The Walking Dead: The one who lives?