The Walking Dead e MCU, Tom Payne vorrebbe interpretare un eroe Marvel

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad ogni genere di crossover nel MCU e, nonostante le epiche battagli galattiche, non ne abbiamo mai avuto uno che intrecciasse universi al di fuori di quelli di Stan Lee e Jack Kirby. Almeno fino ad oggi, quando Tom Payne di The Walking Dead ha svelato quale eroe Marvel vorrebbe interpretare.

Prima sul set della serie principale dal 2016 al 2019, poi comparso anche in un episodio di Fear The Walking Dead, dopo il successo nelle produzioni AMC Payne si è avvicinato alla Disney passando dal thriller Prodigal Son, serie prodotta dalla Fox.

Adesso in una recente intervista ha rivelato il suo sogno nel cassetto:

"L'ho già detto in passato e proprio per la mia statura potrei essere un Wolverine più adatto [di Hugh Jackman, alto 1,88 metri]. Forse è perché sono un po' basso [1,7 metri], ma c'è un episodio di Prodigal Son, adesso non ricordo quale, in cui mi sveglio in mutande ed è evidente che riesca a mettere su un bel po' di massa! Hugh Jackman è molto alto e muscoloso e ha dovuto mangiare molto per interpretarlo. C'è bisogno di cibo e soldi per farlo e credo che se mi allenassi meno ci riuscirei, anche anche se l'impresa non è da poco."

L'attore, come tutti sanno, si riferisce alla statura tozza e muscolosa di Wolverine che secondo lui potrebbe avere senza troppi sforzi... Cosa ne pensate?

Intanto The Walking Dead continua la sua corsa, ma non senza difficoltà: dopo la sospensione del finale di stagione la curiosità per l'epilogo della stagione è palpabile e in nostro aiuto arriva il regista Greg Nicoter a rivelare alcuni dettagli sul finale di The Walking Dead 10 e in attesa delle nuove avventure dei protagonisti vi suggeriamo il nostro approfondimento sui migliori momenti di The Walking Dead.