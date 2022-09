The Walking Dead, Melissa McBride dopo l'addio: 'Ci sarà ancora spazio per Carol'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly, l'attrice Melissa McBride ha lasciato intendere che il suo personaggio in The Walking Dead, Carol Peletier, farà un'altra apparizione, magari in un futuro spin-off dello show sugli zombie. La dichiarazione arriva dopo l'addio di McBride al recente spin-off di The Walking Dead.

"Sento che Carol ha ancora altre storie da raccontare. Non mi dilungo oltre", ha detto McBride nell'intervista. "Penso che abbia ancora qualche storia da raccontare".

Questo commento arriva dopo che la AMC ha annunciato che la McBride non apparirà nello spin-off precedentemente annunciato e incentrato su Daryl e Carol con il ritorno di Norman Reedus. "Trasferirsi in Europa è diventato logisticamente insostenibile per Melissa in questo momento", ha dichiarato AMC nel comunicato. "Sappiamo che i fan saranno delusi da questa notizia, ma l'universo di The Walking Dead continua a crescere e ad espandersi in modi interessanti e speriamo vivamente di rivedere Carol nel prossimo futuro".

In una recente intervista Reedus ha parlato del suo futuro oltre la serie principale AMC e oltre ad aver anticipato alcuni ritorni nello spin-off su Daryl ha precisato che ci sarà una ventata di novità. Dopo ben undici stagioni e 12 anni trascorsi come arciere di The Walking Dead, Reedus ha rivelato che il suo spin-off porterà Daryl in territori completamente nuovi:

"Automaticamente, la geografia sarà diversa. Le persone saranno diverse e immagino che non capirò di cosa diavolo stanno parlando la maggior parte delle persone [ride], perché non credo che il mio personaggio parli altre lingue. Voglio solo vedere qualcosa di diverso. Voglio che il tono sia diverso. Voglio che l'aspetto sia diverso".

Come già anticipato, questo spin-off di The Walking Dead sarà ambientato in Europa, più precisamente in Francia.