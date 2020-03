The Walking Dead, Melissa McBride commenta un'eventuale reunion tra Carol e Rick

Nel mondo di The Walking Dead sono trascorsi più di sei anni dall'ultima volta in cui si è visto Rick Grimes (Andrew Lincoln). La trilogia cinematografica incentrata su Rick fornirà senz'altro delle risposte, ma nell'attesa, Melissa McBride ha parlato di un'eventuale reunion tra Carol e Rick.

Al momento non si sa se gli autori percorreranno una strada simile, ma secondo McBride "fin da quando lo abbiamo visto salire su quell'elicottero", che lo ha condotto in una destinazione sconosciuta, è stato introdotto il tema del ritorno a casa. In più, c'è anche una Michonne (Danai Gurira) che è partita proprio alla ricerca di Rick (incoraggiata da Judith a riportarlo indietro) e che si vocifera potrebbe apparire nei film. Alla luce di tutto questo, per quanto difficile, un incontro tra Carol e Rick non è del tutto impossibile.



Ma come andrebbe un faccia a faccia tra i due veterani dello show? McBride sembra avere le idee abbastanza chiare circa ciò che il suo personaggio vorrebbe dire come prima cosa a Rick: "Penso che probabilmente gli direbbe che Judith è viva, sta bene ed è una splendida persona, molto più di quanto possa immaginare. Gli direbbe che è molto simile alla madre. E a Rick stesso". Vi piacerebbe assistere a un nuovo incontro tra i due?



Nel frattempo, la decima stagione prosegue e per maggiori informazioni vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x14.