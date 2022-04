The Walking Dead, Melissa McBride non farà più parte dello spin-off di Carol & Daryl

I fan di The Walking Dead potrebbero non prendere bene la notizia, ma l'attrice interprete di Carol Peletier Melissa McBride ha appena abbandonato il progetto che l'avrebbe vista protagonista dello show assieme a Norman Reedus. Ma vediamo perché.

Secondo il sito TV Line Melissa McBride non sarà più parte dello spin-off su Carol & Daryl semplicemente perché... Non vi sarà più uno spin-off dedicato a questi due personaggi.

Per la precisione, la serie si farà, ma l'unico a esserne protagonista sarà il personaggio interpretato da Norman Reedus, Daryl Dixon.

Non sembra dunque esserci nessun attrito tra McBride e la produzione o le sue co-star, ma piuttosto la decisione di lasciare lo show sarebbe derivata da fattori puramente creativi. Al momento, comunque, non sono ancora arrivate conferme ufficiali in proposito da parte del network (AMC).

Una simile scelta potrebbe sembrare sembrare strana, dato che i produttori Scott Gimple e Angela Kang parevano avere già una chiara idea in mente, ma nel mondo della televisione questo genere di cambiamenti sono all'ordine del giorno, quindi non c'è poi tanto da stupirsi.

Nel frattempo, dopotutto, abbiamo già altri spin-off di The Walking Dead in lavorazione, come ad esempio la serie antologica Tales of the Walking Dead, che è attualmente in fase di riprese e ha già raccolto diverse star nel suo cast.