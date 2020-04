The Walking Dead: Melissa McBride voleva ritirarsi come attrice prima della serie

Come avete potuto leggere nel nostro articolo sui momenti migliori di The Walking Dead, una delle interpreti fondamentali dello show è Melissa McBride, volto di Carol, apparsa a partire dalla prima stagione. Vi segnaliamo quindi questa intervista a IronE Singleton in cui parla della sua ex collega.

Ospite del podcast "Talk Dead To Me", l'interprete di T-Dog nelle prime tre stagioni dello show prodotto da AMC, ha rivelato alcune curiosità su Melissa McBride, in particolare la sua decisione di accettare una parte, mentre si stava già preparando a smettere di recitare per diventare una casting director per Stilwell Casting. Ecco i commenti dell'attore: "È fantastico vedere tutto quello che Carol è riuscita a superare, ne stavamo proprio parlando, io e Melissa, perché ci siamo sentiti un paio di settimane fa. Mi piace molto Melissa, ha iniziato a lavorare ad Atlanta, ed ho fatto un paio di audizioni per lei, perché si occupava del casting di alcune pubblicità".

L'intervista continua poi: "Avevamo lo stesso agente ad Atlanta e Frank Darabont lo ha chiamato ed ha espressamente chiesto di Melissa McBride, perché si ricordava di lei da The Mist, le ha quindi proposto di interpretare Carol. Lei non voleva più recitare, mi ricordo di averla chiamata e di averle detto, quindi non vuoi più recitare dopo The Walking Dead? Lei ha detto no, se dovesse capitare qualcosa, ma non cerco niente. Le ho ricordato quindi che diceva la stessa cosa, non voleva più recitare e poi è apparso The Walking Dead". In attesa di scoprire come si concluderà la decima stagione, vi segnaliamo questa notizia riguardo il finale di The Walking Dead