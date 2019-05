The Walking Dead, il messaggio di Norman Reedus per la festa della mamma

Il Daryl di Norman Reedus è uno dei personaggi più amati e longevi di The Walking Dead. Ciò che non tutti sanno è che, nella vita privata, l'attore è anche un compagno amorevole e perdutamente innamorato della madre di sua figlia.

A lei, l'attrice Diane Kruger, Norman Reedus ha dedicato un post su Instagram in occasione della festa della mamma. "Felice festa della mamma a lei. Tu sei il mio angelo" si legge nel post di Reedus, un selfie nel quale l'attore si ritrae in primo piano con una maschera da tigre, mentre dietro di lui appare la compagna.

Reedus e Kruger si sono conosciuti nel 2015, sul set del film Sky, che è stata la prima apparizione dei due nello stesso film. La coppia, lo scorso novembre, ha poi avuto una figlia sulla quale hanno voluto mantenere un forte riserbo. Reedus, comunque, nelle ultime interviste rilasciate si è detto perdutamente innamorato della nuova arrivata: "Si rotola per tutto il pavimento come fosse ubriaca, è una cosa che amo. Le piace molto stare a terra e, devo dire, è una cosa bellissima questa che sta accadendo nella mia vita in questo momento" aveva dichiarato in un'intervista rilasciata lo scorso marzo a People.

La decima stagione di The Walking Dead è in arrivo e, secondo il CEO di AMC, tutto ciò è solo l'inizio di quello che sarà un universo vastissimo. Questa prossima stagione, inoltre, dovrebbe essere parecchio incentrata su Michonne.