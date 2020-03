The Walking Dead mette in guardia i fan dai possibili spoiler sull'episodio in arrivo

A conferma dell'importanza del nuovo episodio di The Walking Dead per il proseguo della storia, l'account ufficiale della serie AMC ha pubblicato un promemoria per invitare i fan a evitare i pesanti spoiler che, a quanto pare, potrebbero diffondersi a macchia d'olio sul web nelle prossime ore.

Intitolata "Cammina con noi", la nuova puntata vedrà l'atteso scontro tra i protagonisti e i Sussurratori guidati da Alpha (Samantha Morton), di cui abbiamo avuto un nuovo sguardo del promo di The Walking Dead 10x12, rappresentando dunque un punto di svolta per l'intera serie.

"Se non avete ancora visto l'episodio di The Walking Dead di questa settimana, PER FAVORE state attenti agli spoiler" ha scritto infatti l'account dello show su Twitter, a conferma del fatto che nel nuovo episodio potrebbe accadere davvero di tutto. Un invito che vale ancora di più per gli spettatori che seguono la serie dall'Italia, visto che la puntata (in onda questa notte negli Stati Uniti) debutterà su Fox domani, 16 marzo, alle ore 21.00.

Cosa pensate che accadrà nella battaglia di Hilltop? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti sulla stagione in corso, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x11.