The Walking Dead, Michael Cudlitz: 'Le ultime parole di Abraham potevano essere diverse'

Mentre in molti sperano di rivedere Abraham in un film di The Walking Dead, Michael Cudlitz ha rivelato che gli ultimi istanti del suo personaggio nella stagione 7 sarebbero potuti essere leggermente diversi da ciò che abbiamo avuto modo di vedere.

Come molti ricorderanno, Abraham è morto per mano di Negan nel corso di un violento combattimento corpo a corpo in cui il suo capo è stato letteralmente sfracellato da Lucille. Durante i momenti concitati dello scontro, il rosso di The Walking Dead sembra inizialmente essere riuscito a tenere testa al personaggio interpretato da Joffrey Dean Morgan ma, le cose poi non sono andate nel migliore dei modi per lui. Abraham è morto pronunciando parole che sono poi diventate davvero iconiche per lo show, ovvero: "Succhiami le palle".

Sembra però che però Michael Cudlitz avrebbe voluto aggiungere un po' più di "colore" alla morte del suo personaggio. Intervenuto al Fandemic Tour Atlanta ha detto: "Sono davvero fiero delle mie ultime parole. C'era però un'alternativa a questa frase che, se solo avessimo avuto un po' più di tempo avremmo girato. Le ultime parole di Abraham potevano essere diverse. Nonostante tutto sono felice che le cose siano andate nel modo in cui le conosciamo ma anche dire: 'Succhiami le mie palle rosse' non sarebbe stato poi così male".

Sebbene il Abraham sia morte, il suo interprete non ha mai salutato del tutto il mondo degli zombie visto che Michael Cudlitz ha diretto alcuni episodi di The Walking Dead, tornando dunque sul set in vesti completamente nuove.