The Walking Dead: Michael Cudlitz metterebbe volentieri Negan alla gogna

La star di The Walking Dead, Michael Cudlitz, è passato alla regia dopo aver interpretato nello show l'ex sergente Abraham Ford, uno dei personaggi maggiormente apprezzati dai fan. Cudlitz ha raccontato quale destino avrebbe in serbo per l'acerrimo nemico Negan, interpretato da Jeffrey Dean Morgan, decisivo per le sorti di Abraham.

Secondo Michael Cudlitz vedere Negan alla gogna sarebbe divertente da guardare, dopo che Abe è stato ucciso insieme a Glenn nella première della settima stagione. Cudlitz è tornato nelle vesti di regista per alcuni episodi sia nella stagione 9 che nella stagione 10.

"Voglio sottoporlo alla gogna perché sarebbe divertente da guardare ma non per vendetta" spiega Cudlitz, riferendosi all'uccisione del suo personaggio per mano di Negan.

"Le persone fanno spesso questa domanda ai panel e alle convention e si chiedono 'Qual è stata la scena più difficile che tu abbia mai fatto?'. Ci piace molto quando pensate che qualcosa sia stato difficile".



"Negan è sempre stato complicato, e si trova sull'interessante strada che lo sta conducendo ad entrare nel gruppo ma penso che a seconda della persona si avrà un'interpretazione molto diversa degli eventi e di come si sentono nei suoi confronti" ha spiegato la showruner Angela Kang.

Jeffrey Dean Morgan ha dichiarato che per lui è un mistero l'uscita della stagione 11 ma qualche giorno fa sono stati pubblicati alcuni dettagli sui nuovi episodi di The Walking Dead.