The Walking Dead, Michael Cudlitz parla della relazione tra Carol e Daryl

Michael Cudlitz noto per aver interpretato il sergente Abraham Ford in The Walking Dead è passato dall'altra parte della barricata e, come regista parla del particolare rapporto che intercorre tra Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride).

In molti si domandano se questa amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, avendo quindi una vera e propria svolta romantica e in riferimento a ciò Cudlitz intervenuto al podcast Talk Dead to Me ha detto:

"Li vediamo come spiriti affini a causa di ciò che hanno passato. Personalmente, non vedo una [storia d'amore], vedo un'amicizia amorevole. Non vedo personalmente una relazione. Altri magari lo fanno e penso che sia grandioso. Ognuno può vederci ciò che preferisce".

Carol e Dary si sono riuniti nell'episodio della stagione 9 "Stradivarius" - dove Carol ha chiesto a Daryl di occuparsi del suo ragazzo, Henry (Matt Lintz) - e nell'episodio della stagione 10 "Silence the Whisperers", dove Daryl è stato visto lasciare un vassoio di cibo per una Carol distrutta della morte di suo figlio.

Anche la showrunner Angela King aveva parlato di loro in una precedente intervista a TV Line aveva detto: "Carol e Daryl sono anime gemelle indipendentemente dal fatto che la loro relazione diventi romantica o meno. Sono legati l'uno all'altro in questo mondo e hanno vissuto così tanto insieme..."

Secondo alcune indiscrezioni, a partire dalla stagione 11, Jeffrey Dean Morgan potrebbe lasciare The Walking Dead seguendo quindi le orme di Andrew Lincoln che è comunque riuscito a garantirsi un cospicuo patrimonio grazie alla serie.