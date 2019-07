The Walking Dead, Michael Cudlitz promette sorprese al San Diego Comic-Con

In vista dell’imminente Comic-Con di san Diego, l’attore Michael Cudlitz di The Walking Dead ha pensato di scaldare l’atmosfera con un tweet in cui sembra promettere succose novità. “Faremo qualcosa @Comic_Con” ha scritto infatti. “Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.”

Il messaggio potrebbe alludere a un ritorno del personaggio da lui interpretato, l’ex sergente dell’Esercito Abraham Ford, brutalmente assassinato in apertura della settima stagione da Negan (Jeffrey Dean Morgan).

L’ultima volta che Abraham è apparso in The Walking Dead è stato nel finale della settima stagione, in un flashback in cui era coinvolta la sua compagna Sasha (Sonequa Martin-Green), e poi con un cameo in voce nell’episodio della partenza di Rick Grimes.

Da allora Michael Cudlitz non ha lasciato l’universo di The Walking Dead, debuttando come regista nell’episodio Stradivarius della nona stagione e continuando a cimentarsi dietro la macchina da presa anche nella decima.

Non è la prima volta che l’attore fa riferimento a un suo ritorno. Durante una convention con Austin Amelio e altri del cast di Fear The Walking Dead, lo scorso gennaio, aveva parlato di eventuali flashback futuri, mentre a marzo aveva affermato che un ritorno di Abraham “è molto, molto possibile. La serie ha una trama costruita anche attraverso i flashback, e ci sono ancora personaggi che erano molto vicini a Abe.”

Il panel di The Walking Dead al Comic-Con di San Diego è fissato per il 19 luglio. Interverranno Norman Reedus, Melissa McBride, Danai Gurira, Ryan Hurst, Jeffrey Dean Morgan, Avi Nash , Nadia Hilker, Eleanor Matsuura e Cailey Fleming. Saranno presenti anche la showrunner Angela Kang e i produttori esecutivi Robert Kirkman, Dave Alpert, Gale Anne Hurd e Greg Nicotero.

La serie The Walking Dead continuerà anche dopo la fine del fumetto, e sarà girata sempre in pellicola.