The Walking Dead: Michael Cudlitz sarà il regista di alcuni episodi del nuovo spin-off

Michael Cudlitz, che i fan di The Walking Dead riconosceranno per aver interpretato Abraham Ford, dirigerà alcuni episodi del secondo spin-off della serie post-apocalittica targata AMC. Per l'attore si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa, dopo il debutto nel corso della nona stagione dello show.

La conferma è arrivata da parte di Scott Gimple, il supervisore dei contenuti del franchise, che ne ha parlato con Variety.



In passato, Cudlitz era stato il regista dell'episodio intitolato Stradivarius e si occuperà anche di un episodio della nuova stagione di The Walking Dead. L'attore-regista sembra davvero legato a questo universo narrativo e ha anche espresso il suo desiderio di girare un episodio dello spin-off Fear the Walking Dead.

Il nuovo spin-off non ha ancora un nome ufficiale e il titolo di lavorazione è Monument. La produzione è in corso e le riprese sono iniziate nel corso dell'estate in Virginia. Gimple ha partecipato alla creazione dello show insieme a un altro veterano di TWD, Matthew Negrete. Quest'ultimo figurerà anche da showrunner.

Nei mesi scorsi è stato pubblicato un primo trailer e dalle prime informazioni sappiamo che lo show tenterà di intraprendere una strada del tutto nuova rispetto alla serie-madre.



Ricordiamo che la decima stagione di The Walking Dead è dietro l'angolo e debutterà il 6 ottobre. La promessa della showrunner Angela Kang è che ci saranno delle atmosfere più cupe e decisamente horror.