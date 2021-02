The Walking Dead, Michael Cudlitz rivela: 'Abraham Ford potrebbe tornare in un film'

Mentre l'attenzione dei fan di The Walking Dead è rivolta agli episodi bonus della decima stagione, che andranno in onda dal 28 febbraio, una vecchia conoscenza dello show ha parlato di un suo possibile ritorno nel franchise, che avrebbe del clamoroso. Abraham Ford, interpretato da Michael Cudlitz, è infatti stato ucciso da Negan nella stagione 7.

Nonostante questo Michael Cudlitz, che negli ultimi anni ha partecipato a The Walking Dead in qualità di regista, ha assicurato che del suo ritorno si è già discusso. "Ne abbiamo assolutamente parlato. Penso che Scott Gimple abbia fatto effettivamente trapelare qualcosa al riguardo" ha raccontato in una recente intervista a Comicbook.com.

Non si tratterà, a quanto pare, di un episodio di The Walking Dead sul passato di Abraham, sulla falsariga di ciò che è stato previsto per Negan. "A quanto ne so, quello di cui si parla per Abraham è che lui farebbe parte di uno dei film, una piccola parte di qualcosa di più ampio. Ripeto, chissà. Niente è sicuro al 100%, ma se ne è assolutamente discusso. E non soltanto come un mio desiderio: è stato discusso dalle persone incaricate di realizzarlo."

Non ci resta che attendere novità al riguardo. In attesa dei nuovi episodi di The walking Dead, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alle dichiarazioni di Lauren Cohan sul segreto oscuro di Maggie e a quelle di Khary Payton sul futuro di Ezekiel.